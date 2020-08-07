Утром 7 августа на Московском большой кольце произошло дорожно-транспортное происшествие. Неподалеку от Серпухова молоковоз внезапно съехал с автодороги и перевернулся в кювет.

Подробности аварии пока не раскрываются. Известно лишь, что водитель автомобиля не справился с управлением, что и привело к дорожно-транспортному происшествию.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной инспекции. Они опрашивают очевидцев и выясняют все подробности аварии. По предварительным данным, водитель остался невредим, пострадал только молоковоз.