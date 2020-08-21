Международная ассоциация NCSA, которая постоянно мониторит ситуацию с продажами авто почти в 100 странах мира, по итогам мая назвала Казахстан лидером мирового автопрома. Ее представители отметили, что в тот период, когда практически везде спрос на машины снизился в пределах 13 процентов, в Казахстане продажи выросли на 19%.

Ассоциация автобизнеса Казахстана заявила о том, что столь высокой оценки удалось добиться вследствие грамотного взаимодействия производителей транспортных средств и руководства страны.

Сегодня на территории государства работают сразу несколько предприятий, осуществляющих производство машин. К ним относятся два представительства известного южнокорейского бренда – Hyundai Trans Kazakhstan и Hyunda Trans Auto, местные заводы «Семаз», «Азия Авто» и «Сарыаркаавтопром», дочерняя компания «КАМАЗ инжиниринг» и Daewoo Bus Kazakhstan.