Исследователи опубликовали научную статью, в которой сообщили, что в ближайшие 100 лет на Земле произойдет глобальное наводнение.

Вероятность масштабной катастрофы значительно возросла, так как уровень подъема мирового океана продолжает расти – это связано с более частыми штормами и приливами. Эксперты считают, что если мировое сообщество ничего не предпримет, то уже через несколько десятилетий огромную часть суши покроет вода.

Ученые отмечают, что в настоящее время сильнее всего рискуют оказаться под водой районы, находящиеся на высоте примерно десяти метров над уровнем моря. Самый худший сценарий предполагает, что от затопления прибрежных зон пострадают 287 000 000 человек. Общий урон мировой экономике в этом случае составит примерно 14 триллионов долларов.