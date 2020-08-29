29 августа на официальном сайте мэра Москвы появилась информации о самых красивых и живописных парках на юго-западе столицы.

Так, отмечается парк на набережной Москвы-реки в Капотне. С прошлого года здесь была проведена огромная работа – убрали заболоченные участки, очистили территорию от сорняков и мусора. Сейчас в этом парке можно как отдохнуть самому или на пикнике с друзьями, так и заняться спортом.

Немалая работа была проведена и в парке Люблина. Здесь была восстановлена лодочная станция, обновлён экстерьер. Также для рыбаков вернулись возможность заняться своим любимым делом. Остальным отдыхающим поставили большую круговую карусель, амфитеатр, две сцены, также были оборудованы спортивные и детские площадки, и даже сооружён павильон для выездной регистрации брака.

В сквере у храма Святого Апостола Андрея Первозванного соорудили полноценную пешеходную зону, а также установили альпийские горки и топиарные фигуры.

В прошлом году был завершён ремонт в Дюссельдорфском парке, где сейчас есть футбольное поле, хоккейная коробка, детские площадки, велодорожка и место для выгула собак.

В Парке технических видов спорта появилось пять зон, где можно заняться профессиональными или любительскими соревнованиями, в том числе гонками на специальных мотоциклах и скейтбордах.

Также отмечаются прогулочная зона “Аллея семьи”, “Аллея сказок” и “Аллея влюблённых”, а также аллея Героев Советского Союза, где находятся образцы боевой техники.