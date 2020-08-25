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Эксперт по питанию и сосудистый хирург Ренат Хайров рассказал о влиянии сигаретного дыма на людей, которые не курят и никогда не начинали этого делать. Он рассказал, что регулярное его вдыхание при нахождении рядом с курящими, увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний легких на 20-30 процентов.

Кроме того, Хайров поведал и о так называемом «третичном» курении. Данное понятие подразумевает нахождение человека в помещении, в котором часто курят. Эксперт отметил, что нитрозамины, содержащиеся в дыме сигарет и прочих табачных изделий, способны сохраняться в воздухе даже в том случае, если в комнате установлена мощная современная вентиляционная система.

По словам специалиста, именно токсичные нитрозамины не дают возможности защитным системам организма уничтожать раковые клетки. Напротив, они способствуют их развитию и размножению.

Помимо рака легких, «третичное» курение способно спровоцировать и другие болезни, такие как колоректальный рак, онкологию мозга или крови.

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