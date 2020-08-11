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Ученые Рурского университета уверены, что любые современные жидкости для полоскания полости рта способны уменьшить риск заражения коронавирусом. Они проводили опыты на продукции, выпускаемой разными производителями, однако получали практически одинаковые результаты.

Так, всего одного полоскания было достаточно для того, чтобы уменьшить количество вируса в жидкости, содержащей его. Если же испытуемые полоскали полость рта трижды, то следы SARS-CoV-2 вообще было очень сложно обнаружить.

Ученые сразу предупредили, что подобные жидкости не обеспечивают защиту от заражения, так как они не уничтожают вирус. Однако полоскание рта после выходов на улицу или пребывания в толпе помогут свести к минимуму риск инфицирования. Все дело в том, что жидкость уменьшает вирусную нагрузку в горле и на слизистых оболочках. То есть там, где в момент попадания SARS-CoV-2 в организм она является наибольшей.

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