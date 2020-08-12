В британском издании Nature появилась статья, выражающая возмущение американских экспертов регистрацией в России вакцины от коронавируса. Ее авторы пишут о том, что использование препарата на людях недопустимо из-за огромного количества сомнений в его безопасности.

Ученые считают регистрацию вакцины поспешным решением. Они говорят, что препарат не проходил масштабных испытаний, поэтому его эффективность и безопасность для здоровья людей не доказана. По их мнению, вакцина может стать серьезной угрозой для тех, кто будет использовать ее для прививок.

«Русские торопятся вывести вакцину на рынок, но они пропустили важные мероприятия для ее проверки. Мы обеспокоены таким подходом. Ведь даже малейшая проблема, которая возникнет в ходе вакцинации, может превратиться для России в настоящую катастрофу. Причем не только из-за негативных последствий для здоровья россиян, но и из-за ухудшения их отношения к любым прививкам вообще», – заявил английский генетик Ф. Баллу.