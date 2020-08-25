Специалистами NASA был подготовлен непродолжительный анимационный ролик, в котором доступным языком рассказывается о космических полетах на околосветовой скорости.

В опубликованном видео говорится о том, что путешествовать по Вселенной со скоростью света или даже выше нее невозможно из-за действующих законов физики, однако можно почти вплотную подобраться к данному значению. Правда, для этого потребуется огромное количество энергии.

Создателям подобного корабля необходимо будет задуматься и о защите его экипажа от различных видов излучений. Благодаря ролику зрители могут также узнать, как много времени будет уходить у космических путешественников на перелеты между различными объектами, расположенными в нашей звездной системе или другой галактике.