читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалистами NASA был подготовлен непродолжительный анимационный ролик, в котором доступным языком рассказывается о космических полетах на околосветовой скорости.

В опубликованном видео говорится о том, что путешествовать по Вселенной со скоростью света или даже выше нее невозможно из-за действующих законов физики, однако можно почти вплотную подобраться к данному значению. Правда, для этого потребуется огромное количество энергии.

Создателям подобного корабля необходимо будет задуматься и о защите его экипажа от различных видов излучений. Благодаря ролику зрители могут также узнать, как много времени будет уходить у космических путешественников на перелеты между различными объектами, расположенными в нашей звездной системе или другой галактике.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Создана глазная маска, которая может определять пульс человека

Ученые Массачусетского университета рассказали в журнале Matter о создании компактного устройства, позволяющего… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Ученые рассказали об интересной «особенности» народа майя

Американские ученые сумели доказать, что испытываемые современными людьми эмоции имеют генетическое происхождение.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Изменен возраст внутреннего ядра Земли

Внутреннему твердому ядру нашей планеты гораздо старше, чем считалось ранее. Теперь ученые… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – небольшая облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – переменная облачность, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 25 августа – пасмурно, до 22 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 27 °C |