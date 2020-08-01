Надежда Бабкина вызвала критику подписчиков своей недавней публикацией в Instagram.

Как сообщила артистка, она “поймала” новый челлендж, в котором требуется выкладывать свои черно-белые фотографии. Однако на фото, которое опубликовала Бабкина, подписчики заметили чрезмерное использование фотошопа.

В кадре Бабкина позирует, сидя на стуле, в брючном костюме и кроссовках на высокой платформе. Артистка передаёт эстафету своим коллегам – Любови Успенской, Аните Цой и Наташе Королевой.

В комментариях же пользователи Сети лишь посмеялись над 70-летней Бабкиной, выглядящей на фото лет на 30. Они отметили, что так она выглядела “300 лет назад”, и что в кадре сильный перебор фотошопа. Она посоветовали артистке остановиться и полюбить себя в своём возрасте.