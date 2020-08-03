На престижном турнире UAE Warriors 12, в котором лучшего из лучших выявляли мастера смешанных единоборств, произошел несколько необычный эпизод. В нем оказался замешан известный рефери М. Годдард, который судил один из поединков.

Во время боя Богдана Кирилленко с Ахмадом аль-Дармаки в полулегкой весовой категории арабский боец продолжал душить россиянина даже после того, как тот похлопал ладонью о пол. Судья вмешался и попытался силой убрать руки Дармаки с горла противника. Это вывело бойца из себя, поэтому он набросился на судью. Впрочем, он успел только толкнуть его несколько раз, после чего разум взял верх над эмоциями.

Несмотря на то, что Дармаки сумел остановиться и не причинил рефери вреда, организаторы дисквалифицировали его с турнира. Победа автоматически осталась за Кирилленко, а Ахмад принес свои извинения судье.