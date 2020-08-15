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В Вяземском районе неподалеку от Смоленска произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. На 206 км автодороги М-1 столкнулись сразу 5 автомобилей. Об этом в социальных сетях пишут очевидцы аварии. Они уверены, что виновником стал водитель фуры, которая «собрала насколько машин».

Управление ГИБДД по региону сообщает, что участниками ДТП на участке автодороги, сворачивающем к селу Туманово, стали три легковых машины, а также маршрутное такси «Вязьма-Москва» и фура DAF. Пострадали только пассажиры микроавтобуса – восемь человек «скорая помощь» забрала в ближайшее медицинское учреждение. Больше пострадавших нет.

Движение по трассе в сторону Смоленска в настоящий момент перекрыто. Правоохранительные органы и спасатели работают на месте аварии и выясняют ее обстоятельства.

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