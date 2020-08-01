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Астрономы опубликовали фотографии необычного облака над 20-километровым вулканом Арсия на Марсе.

Как отмечается, наблюдение за этим облаком проводилось и раньше, и оно с деятельностью вулкана никаким образом не связано. Его образование, как предполагают учёные, может быть связано с воздушным потоком, на который оказывает влияние подветренный склон вулкана.

Облако, как отмечается, состоит изо льда, а его размер – около 1 800 километров. Образуется это облако каждый год на Марсе во время южного солнцестояния. Затем оно повторяется в течение 80-ти и более дней. Его фотографии были сделаны 17 и 19 июля.

Фотографии удалось получить при помощи аппарата Mars Express. Камера этого аппарата может фиксировать даже те явления, которые происходят слишком быстро.

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