Спасатели Иркутской области продолжают поиски мужчины, который утонул в Братском водохранилище. Инцидент произошел в воскресенье, однако поисковая операция до сих пор не принесла утешительных результатов.

Установлено, что компания молодых людей отправилась на катере прогуляться по водохранилищу. Внезапно они вспомнили, что забыли подготовленную для путешествия провизию на берегу. 24-летний парень спрыгнул с катера, чтобы сплавать за забытыми вещами. Он сразу же скрылся под водой и больше не появлялся на поверхности.

Поиск погибшего ведут водолазы спасательного отряда. Они уже несколько раз успели обследовать дно водохранилища, однако найти мужчину не удается.

По мнению инспектора по маломерным судам Е. Потапова, виновником происшествия является судоводитель. Он не провел инструктаж по технике безопасности и не предупредил молодых людей о том, что прыжки в воду с движущегося судна являются серьезным ее нарушением.