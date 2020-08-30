В соцсети «Твиттер» многие пользователи возмутились постом мужчины, в котором он сравнил женщин из СССР и Соединенных Штатов.

Пользователь, скрывающийся под никнеймом Dodeskaden2, разместил на своей страничке архивные фотографии, сделанные в 50-х годах прошлого века. На одном из снимков изображены учащиеся лесотехнического техникума, держащие в руках топоры и проходящие практику на территории Урала. На втором показаны американские студентки на велосипедах и в коротких шортах.

В подписи к посту мужчина отметил, что в Советском Союзе детям со школы начинали говорить, что они живут в счастливейшей стране в мире, а многие все еще так думают. Однако далеко не все пользователи согласились с данным мнением, призвав автора провести честное сравнение, подбирая сопоставимые фотографии.