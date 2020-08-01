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В поезде, следующем из Мариуполя в Киев, неизвестный мужчина избил женщину, ехавшую вместе с ребёнком.

Как рассказала потерпевшая на своей странице в Facebook, мужчина, который был одет в одни лишь трусы, оказался в купе, где ехала женщина со своим сыном. Мальчик в тот момент спал.

Мужчина заблокировал двери и начал избивать пассажирку, прижимая её к кровати и держа за горло. Проснувшийся мальчик начал просить, чтобы мужчина не бил его маму. Женщина попросила не трогать сына, пообещав за это сделать для нападавшего что угодно.

Злоумышленник прекратил агрессию, и начал домогаться до женщины. Она решила выйти вместе с напавшим из купе, чтобы спасти сына от происходящего. Так она оказалось в купе мужчины. Здесь она увидела нож, торчащий в дыне, из-за чего женщина побоялась звать на помощь.

Сын потерпевшей начал плакать и звать маму, и она предложила мужчине отпустить ей, чтобы она успокоила мальчика, чтобы он не успел всех разбудить. После этого она сразу же побежала к проводнице, рассказала ей о происходящем. Вскоре мужчина был задержан.

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