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Данное открытие удалось совершить группе ученых из разных стран. Исследователи утверждают, что оно поможет гораздо лучше понять те изменения, которые приводят к появлению тревожного расстройства, а также к развитию аутизма.

Схожесть областей мозга, отвечающих за контроль осуществляемых телом движений, а также за внимание и концентрацию, навела ученых на две версии эволюции органа. Первая из них предполагает, что насекомые и млекопитающие произошли от одного предка. Вторая гипотеза гласит, что несмотря на независимое функционирование мозга, у мух, людей и мышей произошли одни и те же эволюционные изменения отдельных его областей.

Исследователи склоняются к первой версии, утверждая, что общий предок существовал примерно 500 млн. лет тому назад. На это указывает сходство механизмов, посредством которых создаются мозговые цепи, обеспечивающие верную координацию поведения.

Один из авторов эксперимента заявляет, что все начиналось с простого мозга, единого как для мух, так и для млекопитающих. А нынешняя разница между ними является результатом эволюционных изменений.

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  • Анна
  • 02.08.2020
  • читать 1 минуту
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