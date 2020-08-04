Занятия в Косинском парке, а также в двух лесопарках – Измайловском и Кусково, – помогут дошколятам и ученикам начальных классов проявлять заботу о природе и гораздо лучше понимать ее. Каждый из уроков лесной школы будет включать собой краткую лекцию на конкретную тему и ответы на вопросы детей. Кроме того, для участников занятий предусмотрены интересные игры.

Организаторы будут рассказывать детям обо всех видах птиц, млекопитающих, земноводных и рептилий, обитающих на природных участках ВАО столицы. Кроме того, они узнают подробности о флоре и фауне округа.

Лесная школа будет открывать свои двери один раз в неделю. По вторникам занятия пройдут в Измайловском лесопарке, по средам – в лесопарке Кусково, а по четвергам – в Косинском парке. Сбор участников намечается на 12 часов, продолжительность каждого урока на природе – 60 минут.

Организаторы сделали занятия абсолютно бесплатными, однако требуется предварительная запись из-за ограниченного числа участников. Осуществляется она по телефону +7 (499) 367-89-18. Также можно отправить заявку на e-mail [email protected]