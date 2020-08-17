Ученые из России нашли на Алтае останки морских мшанок, считающихся самыми древними живыми существами на планете. Эксперты уверены, что обнаруженная разновидность колониальных животных ранее была неизвестна науке.

Новый вид морских существ назвали в полном соответствием с местом их обнаружения – Dianulites altaicus. Теперь эта разновидность относится к роду Dianulites Eichwald.

Найденные останки предстали перед учеными в форме шарообразных колоний. Эксперты считают, что к данному виду мшанок относятся и арктические образцы, которые еще не подвергались подробным исследованиям.

Мшанки, являющиеся древнейшими существами на земле, 450 миллионов лет назад жили в ордовикском море. Учеными была выдвинута гипотеза, что они обитали не только на Алтае и в Арктике, но и на территории современного Китая в палеоакваториях, относящихся к палеозойскому периоду.