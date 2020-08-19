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Внештатный эксперт Минздрава Татарстана Люция Фейсханова рассказала о том, что после излечения от коронавируса требуется реабилитационный период. Он необходим для того, чтобы избавиться от различных осложнений заболевания. Также реабилитация нужна после любых вирусных поражений легких.

Особенно важно продолжать наблюдаться у врача тем пациентам, которые страдают от недугов сердца и почек, сахарного диабета и ожирения. Не помещает реабилитация и в том случае, если человек с коронавирусом ранее перенес операцию на сердце.

Фейсханова также рекомендует продолжать лечение после коронавируса мужчинам. По мнению медика, они относятся к группе риска. Последствия Covid-19 могут проявляться не сразу после излечения от этой болезни, а несколько дней или даже недель спустя. Поэтому необходимо сразу же после выписки из больницы прийти на прием к участковому врачу

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