С. Глаголев, представляющий ВОЗ, рассказал о том, каким образом будет распределяться новая российская вакцина от Covid-19. По его словам, первыми препарат получат учителя и медики, которые больше всего подвержены риску заражения.

Кроме того, он отметил, что порядок распределения во многом будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. К примеру, если в отдельных регионах зафиксируют вспышки коронавируса, то приоритеты сместятся в их сторону.

Еще одним фактором, который может повлиять на принцип распределения лекарств. Это – риск тяжелого развития заболевания у отдельных категорий лиц. К ним относятся пожилые люди и те пациенты, у которых вакцина может вызывать серьезные побочные эффекты. Либо имеются какие-то противопоказания к введению препарата.