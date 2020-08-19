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О пользе меда и его целебных свойствах сказано очень много. Ученые из Англии решили подтвердить эти слова и провели метаанализ, доказавший, что этот продукт в некоторых случаях оказывается значительно эффективнее антибиотиков.

Особенно эффективным мед оказывается в борьбе с самыми различными воспалительными процессами в верхних дыхательных путях. Он способен уменьшить тяжесть кашля и его частоту.

Все дело в том, что возбудителями кашля и упомянутых выше воспалений являются вирусы, бороться с которыми не в силах ни одно современное лекарство. Мало того, многие медики просто выписывают пациенту с кашлем антибиотики, которые редко дают видимый эффект.

Проводившие исследования ученые сообщили, что для использования меда в качестве лекарства необходимо проводить клинические исследования. Однако и без них ясно, что продукт довольно эффективен против кашля. В настоящий момент доказать это сложно, так как изученные данные не могут дать полную картину использования меда. Одни пациенты использовали его либо не систематично, либо в качестве дополнения к основному лекарству. Другие не уверены, что улучшение состояния наступило именно в результате употребления меда.

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