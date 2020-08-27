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Mercedes-Benz опубликовал тизер нового седана S-Class, презентация которого должна состояться 2 сентября.

Благодаря изображению можно понять, что автомобиль имеет ниспадающую линию крыши, выполненную в стилистике спорткупе. От прошлой модели новинка будет отличаться иным головным светом, а также увеличенной решёткой радиатора. Также ожидается появление горизонтальных фонарей, соединённых хромированной линией.

Многими функциями, как сообщили в компании, можно будет управлять при помощи голоса, жестов и прикосновений, что позволило значительно уменьшить количество физических кнопок – теперь уж будет на 30 меньше. Всего в салоне будет пять дисплеев. Это цифровая приборная панель, проекционный экран, мультимедийная система, а также два планшета, предназначенные для пассажиров на заднем сидении.

Согласно более ранней информации, в автомобиле будет адаптивная подвеска и полноуправляемое шасси.

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