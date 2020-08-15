Участие принцессы Сассекской в онлайн-саммите The 19th* Represents summit стало ее первым появлением на публике после выхода в свет биографии «В поисках свободы». Меган Маркл вновь раскритиковала современную журналистику и много говорила о бесконечной клевете в средствах массовой информации.

Меган предстала перед наблюдающими за саммитом зрителями с распущенными волосами, в мандариновом топе из чистейшего шелка от Hugo Boss и браслетах Cartier на руках. Несмотря на столь романтический облик, Маркл большую часть своего выступления посвятила критике представителей прессы.

Она отметила, что нынешние журналисты стремятся привлекать внимание к своим статьям сразу бросающимися в глаза скандальными заголовками. Однако подавляющее их большинство – это «токсичные» и ложные фразы, не имеющие ничего общего с тем, что написано в статье.

Напомним, что Меган Маркл и ее супруг неоднократно судились с различными изданиями, уличая их во лжи и нарушении права на частную жизнь.