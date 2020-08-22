Израильские врачи удивили весь научный мир интересным открытием. Они выяснили, что маринованные огурцы являются отличным профилактическим средством, позволяющим предотвратить кариес.

Этот неожиданный вывод медики сделали после исследования состояния зубов у жителей юго-западной части Китая. Этот регион был выбран по одной простой причине – именно здесь китайцы чрезвычайно редко страдают от стоматологических проблем. Выяснилось, что они употребляют в пищу много маринованных огурцов, которые и обеспечивают защиту зубов.

Позитивное влияние огурцов на зубы ученые объясняют наличием в их составе пробиотиков, появляющихся в процессе ферментации и нормализующих микрофлору кишечника. Благодаря этому количество микроорганизмов, которые провоцируют развитие кариеса, существенно снижается.