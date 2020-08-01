читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Доктор медицинских наук и известная телеведущая Е. Малышева рассказала о том, что использование защитных масок детьми может нанести вред их здоровью. Таким образом она прокомментировала постановление надевать маски младенцам, которое выпустили власти Казахстана.

«Такое решение можно назвать абсурдным и даже опасным для новорожденных. У них еще не сформирована дыхательная система, поэтому малыш в маске может просто задохнуться. Кроме того, младенец вряд ли сможет заразить взрослого человека, а значит, не несет для него никакой угрозы», – обосновала свое заявление Малышева.

Она рассказала, что американские педиатры доказали – маленьким детям не нужны не только маски. Помимо этого, им необязательно соблюдать социальную дистанцию. Также Малышева привела пример с двумя детьми, которые погибли в США именно из-за масок.

Ранее телеведущая выразила уверенность, что в России второй волны коронавируса точно не будет. Она сообщила, что у 20 процентов переболевших сформировался крепки й иммунитет, что убережет страну от повторной эпидемии.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Мужчина погиб под колесами поезда «Сапсан», следовавшего в Санкт-Петербург

Правоохранительные органы сообщают о том, что в среду на перегоне между Тверью… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Ульяновец превратил свою квартиру в магазин по продаже алкоголя

Ульяновский предприниматель превратил свое жилье в магазин по продаже спиртосодержащих напитков. Жильцы… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Жителей Брянска предупредили об опасном провале асфальта на улице Бежицкой

Пользователи социальных сетей предупредили жителей Брянска о наличии на улице Бежицкой опасной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 августа – переменная облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 1 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 августа – небольшая облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 1 августа – дождь, до 23 °C | Подольск: погода, 1 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 1 августа – небольшой дождь, до 27 °C |