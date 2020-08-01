Доктор медицинских наук и известная телеведущая Е. Малышева рассказала о том, что использование защитных масок детьми может нанести вред их здоровью. Таким образом она прокомментировала постановление надевать маски младенцам, которое выпустили власти Казахстана.

«Такое решение можно назвать абсурдным и даже опасным для новорожденных. У них еще не сформирована дыхательная система, поэтому малыш в маске может просто задохнуться. Кроме того, младенец вряд ли сможет заразить взрослого человека, а значит, не несет для него никакой угрозы», – обосновала свое заявление Малышева.

Она рассказала, что американские педиатры доказали – маленьким детям не нужны не только маски. Помимо этого, им необязательно соблюдать социальную дистанцию. Также Малышева привела пример с двумя детьми, которые погибли в США именно из-за масок.

Ранее телеведущая выразила уверенность, что в России второй волны коронавируса точно не будет. Она сообщила, что у 20 процентов переболевших сформировался крепки й иммунитет, что убережет страну от повторной эпидемии.