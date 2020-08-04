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На одной из строительных площадок Лебедяни, что в Липецкой области, произошло ЧП с 13-летним ребенком. Играя на стройке, ребенок получил сильный удар электрического тока от незаземленной бетономешалки. Сейчас он находится в областной больнице в коме III степени.

Пресс-служба регионального Следственного комитета сообщает, что мальчик сильно пострадал из-за разряда с напряжением 380 В. Ведомство проводит ряд проверок, чтобы установить, по какой причине ребенок вообще оказался на строительной площадке.

Сейчас выдвигаются версии о том, что подросток решил заработать на летних каникулах, поэтому его взяли на подсобные работы без оформления официальных бумаг. Однако подтверждения данной информации пока нет.

Липецкие медики не комментируют состояние ребенка. Они лишь говорят, что кома III степени – это чрезвычайно опасное состояние. Статистика утверждает, что из нее выходит лишь 4 процента пациентов, так как организм при такой коме не выполняет никакие возложенные на него функции.

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