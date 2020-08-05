Аналитик и трейдер К. Промзин, известный своим точным прогнозом роста курса биткоина, утверждает, что в ближайшее время Павел Дуров полностью или частично продаст Telegram. Среди причин аналитик называет необходимость рассчитываться с инвесторами, а также провал в США созданной Дуровым платформы TON.

Кроме того, на возможную продажу мессенджера указывает тот факт, что его внезапно перестали блокировать на территории РФ. Натянутые отношения Дурова с российскими властями вдруг стали вполне дружескими до такой степени, что появились предложения по открытию офиса в столице.

Наконец, разработчик и владелец мессенджера совсем недавно был замечен в Петербурге. Аналитики считают, что именно там состоялись переговоры о продаже Telegram.

В качестве возможных покупателей Промзин называет Mail.Ru, однако пресс-секретарь этой компании опровергает слухи и уверенно заявляет, что никаких планов на Телеграм холдинг не строит.