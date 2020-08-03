Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко с поддержкой

24 июля в рамках турника ACA 107 Магомед Исмаилов одержал победу техническим нокаутом над Александром Емельяненко.

Как отмечается, из-за коронавируса бой проходил без зрителей. После окончания поединка из-за полученных травм Емельяненко пришлось воспользоваться медицинской помощью. Врачи диагностировали также у него перелом носа.

Исмаилов на своей странице в Instagram вскоре обратился к своему поверженному сопернику со словами поддержки. Он заявил, что хочет выразить Александру уважение, и отметил, что тот, несмотря на тяготы, с которым он столкнулся во время их поединка, шел до конца. В завершение Исмаилов пожелал Емельяненко скорейшего восстановления.

Кроме того, Емельяненко предложил Исмаилову бой-реванш.

