Пресс-служба «Почты России» проанализировала результаты подписной кампании в Ленинградской области и составила своеобразный рейтинг районов, жители которых читают больше всех остальных. Первую позицию с с большим отрывом занял Лужский р-н. Здесь на 1000 жителей оформлена 81 подписка на различные российские издания.

В Лодейнопольском р-не, в котором зафиксирован результат в 65 экземпляров на 1000 человек, самыми популярными являются газета «Вести», а также местное издание, публикующее районные новости.

Третью позицию с 53 подписками на ту же 1000 жителей занял Тихвинский р-н. Здесь, помимо местной газеты «Трудовая слава», наиболее популярным является все то же издание «Вести».

За период с января по июнь текущего года жители Петербурга и области получили по подписке чуть больше 6 млн экземпляров печатных изданий. Самым высоким спросом пользуются областные и районные газеты, а также журналы с кулинарными рецептами и детские периодические издания.