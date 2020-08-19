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Пресс-служба «Почты России» проанализировала результаты подписной кампании в Ленинградской области и составила своеобразный рейтинг районов, жители которых читают больше всех остальных. Первую позицию с с большим отрывом занял Лужский р-н. Здесь на 1000 жителей оформлена 81 подписка на различные российские издания.

В Лодейнопольском р-не, в котором зафиксирован результат в 65 экземпляров на 1000 человек, самыми популярными являются газета «Вести», а также местное издание, публикующее районные новости.

Третью позицию с 53 подписками на ту же 1000 жителей занял Тихвинский р-н. Здесь, помимо местной газеты «Трудовая слава», наиболее популярным является все то же издание «Вести».

За период с января по июнь текущего года жители Петербурга и области получили по подписке чуть больше 6 млн экземпляров печатных изданий. Самым высоким спросом пользуются областные и районные газеты, а также журналы с кулинарными рецептами и детские периодические издания.

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ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
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