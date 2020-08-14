Ученые сообщили о том, что процесс таяния ледников прошел точку невозврата, поэтому льды в Гренландии уже не перестанут таять.

Согласно их словам, большинство ледников практически наполовину находятся в морской воде, а, как известно, при контакте с теплой жидкостью они начинают еще быстрее превращаться в воду. Теперь даже идущий зимой снег не способен восполнить потери льда, попадающего в мировой океан.

Исследователи добавляют, что на территории Гренландии крупные ледники в среднем отступили почти на три километра за последние 35 лет. Ежегодно они теряют почти полтысячи гигатонн льда. Этот процесс теперь необратим.