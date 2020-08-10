Итальянские исследователи сообщили, что колонисты с Земли смогут жить на Луне и Марсе в так называемых лавовых туннелях или трубках.

Речь идет об огромных пещерах, возникших в результате извержений вулканов, во время которых потоки лавы оставили гигантские подземные туннели. Они отчетливо виды на снимках Марса и Луны, сделанных межпланетными зондами. Более того, лунные и марсианские лавовые трубки оказались в тысячу раз больше земных.

Согласно словам Риккардо Поззобона, одного из авторов соответствующего исследования, протяженность этих туннелей может превышать 40 километров, что делает их идеальным местом для создания колоний. Дело в том, что так они будут защищены от радиации.