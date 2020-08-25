В 2020 году Крым стал самым популярным направлением для осеннего отдыха среди россиян.

Исследование провёл портал Superjob. Участие приняли более 1,6 тысячи человек, старше 18-ти лет с постоянной работой. Также сообщается, что самым популярным заграничным отдыха осенью стала Турция.

Также россияне едут в Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Калининград. Всего же осенью отдых запланирован у 32% жителей России. При этом 15% собираются проводить его дома, ещё 8% – за городов, на даче или в деревне. Также 7% собираются путешествовать по России, а ещё 2% – за её границами.

Отмечается, что отдых именно осенью мужчины планируют чаще женщин – 33% и 29% соответственно. Также осенний отдых предпочитают люди в возрасте от 25 до 34 лет – 34%. 37% любителей отдыха осенью имеют доход выше 80 тысяч рублей.