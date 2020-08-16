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Три электромобиля Kona Electric от бренда Hyundai установили целый ряд мировых рекордов. Всего на одной зарядке аккумуляторной батареи они преодолели расстояние более 1000 километров. Лучший результат составил 1026 км.

Помимо этого, автомобили продемонстрировали самый низкий на сегодняшний день расход электрической энергии. При принятом за стандарт значении в 14,7 киловатт на каждые 100 километров они затрачивали всего от 6,24 до 6,86 кВт.

Все три машины, которые приняли участие в испытаниях, не подвергались каким-либо модификациям. Кроме того, в них были включены ходовые огни и все время заездов бесперебойно работали мультимедийные системы и кондиционеры. Двигались электрокары со скоростью, не превышающей 31 км/ч. Именно этот показатель является средним для городских дорог. Также было отмечено, что последние 20 км авто преодолели с уровнем заряда в 3 процента.

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