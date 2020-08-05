Кристина Асмус в своей недавней публикации в Instagram собрала все самые неприятные замечания от подписчиков, которые регулярно слышит в свой адрес.

На опубликованном фото Асмус позирует в чёрном длинном платье. В подписи к фото актриса собрала наиболее частные замечания и вопросы от хейтеров. В частности, они возмущались её слишком худой фигуре, одинаковому выражению лица, красной помаде, которая Кристине не идёт, и многому другому. Также же задавались вопросы о том, является ли развод с Харламовым правдой или пиаром, и о том, какие отношения у Асмус с актёром Чадовым.

Как оказалось, после информации о разводе, многих поклонников заинтересовали отношения Кристины и её коллеги Алексея Чадова. В настоящее время он, как сообщается, ни с кем не встречается. Слухи об их романе были и раньше, однако, пока Асмус их не упомянула, они были не особо распространены. Сейчас же, после того, как актриса сама обратила на них внимание, эти слухи, по всей видимости, будут активно раскручиваться.