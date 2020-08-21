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Американский журнал Forbes рассказал читателям о российском проекте «Орлан», который был реализован в последние годы холодной войны. Именно к нему относится ракетный атомный крейсер «Адмирал Нахимов», который многие военные эксперты называют самым мощным на планете.

Издание пишет, что даже в далекие годы перед развалом СССР с «Нахимовым» не мог сравниться ни один другой боевой корабль. Судно оснащалось сверхзвуковыми ракетами «Гранит», которые и сейчас способны выполнять целый ряд задач по уничтожению надводных и наземных целей.

Журнал вспомнил о проекте «Орлан» не случайно. Все дело в том, что сейчас планируется модернизация «Адмирала Нахимова», которая предполагает установку на него новейшего ЗРК «Форт-М», превосходящий по мощности С-300, а также вооружение судна ракетами «Циркон». Последние выполнены по гиперзвуковой технологии.

Американские эксперты называют «Адмирал Нахимов» и другой корабль проекта «Петр Первый» невероятно сложными и чрезвычайно дорогими. Однако они признают, что всего одного такого судна достаточно, чтобы сдерживать весь флот Североатлантического альянса.

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