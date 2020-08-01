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Полет Тома Круза на орбиту нашей планеты все-таки состоится. Сценария будущего фильма о космосе пока нет в природе, однако сам актер вместе с продюсером К. Макуори, а также с режиссером Д. Лаймоном сумели убедить компанию Universal выделить на съемки 200 миллионов долларов.

Переговоры проводились в режиме онлайн. По их результатам Universal согласилась стать спонсором и выделила вышеупомянутую сумму. Но точные условия контракта и полный объем финансирования пока не раскрываются широкой публике.

Точно известно, что помощь в съемках будет оказываться NASA. Об этом еще весной написал в своем Твиттер-аккаунте глава ведомства Д. Брайденстайн. Он подчеркнул, что присутствие столь известного актера на МКС всячески приветствуется.

Кроме того, в числе спонсоров фильма оказался и глава SpaceX Илон Маск. Он неоднократно поддерживал идею снять космическую сагу, поэтому с радостью поучаствует в процессе воплощения этой мечты в реальность.

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