Сотрудники Министерства здравоохранения Камчатского края сообщили о том, что у 62 рыбаков был диагностирован коронавирус.

Согласно их словам, в настоящее время рыболовное судно находится в зоне карантинной площадки. На его борту сейчас присутствуют 97 моряков, и у 62 из них была обнаружена коронавирусная инфекция. Двух членов экипажа было решено доставить в больницу, так как их состояние оценивалось медиками как среднетяжелое.

У остальных рыбаков болезнь протекает в легкой форме без каких-либо серьезных симптомов. Ранее на борт корабля было доставлено все нужное диагностическое оборудование и медицинские препараты. За моряками также наблюдает специальная бригада врачей.