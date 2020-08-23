Врачи Университетской клиники Майнца (Германия) доказали, что коронавирус поражает не только дыхательную систему человека, но и проникает непосредственно в сердечную мышцу. У пациентов, которые поступили в медицинское учреждение с диагнозом миокардит, медики нашли РНК SARS-CoV-2 в мышечных тканях сердца.

Филипп Венцель, представляющий немецкий Центр сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал, что следы РНК обнаруживаются у человека, который уже переболел коронавирусом. Он также объяснил, что все пациенты, у которых выявили миокардит, чувствовали симптомы заболевания, очень похожего на обычный грипп.

Проводившие исследования немецкие врачи уверены, что необходимо обращать пристальное внимание на состояние сердечной мышцы всех пациентов, заразивших коронавирусом. Вполне возможно, это позволит более подробно изучить последствия Covid-19 в долгосрочной перспективе.