читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

46-летний юморист Гарик Мартиросян решил кардинально изменить свой внешний облик. Он побрился налысо и практически сразу разместил свои фотографии в Инстаграм-аккаунте. Новый подход Гарика к своей внешности позабавил подписчиков. Впрочем, сам шоумен тоже отнесся к нему с иронией. Он написал, что давно мечтал быть похожим на Брюса Уиллиса, однако «получился просто лысый Мартиросян.

В комментариях под фото комментаторы соревновались в остроумии. Один из них написал, что поклонники ждали крепкого орешка, а получился всего лишь фундук. Многие пытались все же определить, кого им напоминает комик. Сошлись на том, что он похож на Лаврентия Берию или молодого телеведущего Познера.

Некоторые поклонники давали советы, как исправить положение. К примеру, один из подписчиков порекомендовал Гарику взять гитару, отпустить усы и начать зарабатывать на жизнь написанием песен, как Александр Розенбаум.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

ПФР объявил о перечислении выплат в 1895 рублей до конца августа

Российские семьи, в которых воспитываются студенты, находящиеся на иждивении, до 31 августа… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Коми вынесен приговор убийце, который упаковал супругу в чемодан

Житель Ухты, который в 2018 году убил свою супругу из-за споров по… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Гражданам РФ 17 августа начали платить новое пособие на детей до 7 лет

С понедельника российские семьи, в которых есть дети в возрасте 3-7 лет,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 августа – ясно, до 21 °C | город Мытищи: погода, 19 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 августа – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 августа – переменная облачность, до 23 °C | Королев: погода, 19 августа – переменная облачность, до 29 °C | Подольск: погода, 19 августа – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 19 августа – ясно, до 31 °C |