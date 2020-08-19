46-летний юморист Гарик Мартиросян решил кардинально изменить свой внешний облик. Он побрился налысо и практически сразу разместил свои фотографии в Инстаграм-аккаунте. Новый подход Гарика к своей внешности позабавил подписчиков. Впрочем, сам шоумен тоже отнесся к нему с иронией. Он написал, что давно мечтал быть похожим на Брюса Уиллиса, однако «получился просто лысый Мартиросян.

В комментариях под фото комментаторы соревновались в остроумии. Один из них написал, что поклонники ждали крепкого орешка, а получился всего лишь фундук. Многие пытались все же определить, кого им напоминает комик. Сошлись на том, что он похож на Лаврентия Берию или молодого телеведущего Познера.

Некоторые поклонники давали советы, как исправить положение. К примеру, один из подписчиков порекомендовал Гарику взять гитару, отпустить усы и начать зарабатывать на жизнь написанием песен, как Александр Розенбаум.