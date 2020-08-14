Эксперт издания «За рулем» дал ответ на волнующих автомобилистов вопрос о необходимости прогревать двигатель в летнюю жару. Он рассказал, что для прогрева будет достаточно всего одной минуты. Кроме того, специалист посоветовал набирать скорость постепенно и не «резвиться» сразу после начала движения.

Колодочкин пояснил, что прогрев в летний период необходим для того, чтобы тепловые зазоры в моторе как можно быстрее приобрели оптимальный размер. В противном случае зеркала цилиндров, поршневые кольца и другие детали будут изнашиваться значительно быстрее. Ведь даже в сильную жару температура двигателя намного меньше рабочей.

Еще одна причина заключается в том, что из-за низкой температуры двигателя масло становится более вязким. Следовательно, оно гораздо дольше поступает ко всем трущимся компонентам, из-за чего риск их быстрого износа существенно повышается.

Эксперт отметил, что человек, который часто меняет автомобили, вполне может обойтись и без прогрева двигателя, так как он просто не успеет столкнуться с проблемами. А вот тем, кто много лет ездит на одной машине долгие годы, специалист посоветовал задуматься.