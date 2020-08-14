читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперт издания «За рулем» дал ответ на волнующих автомобилистов вопрос о необходимости прогревать двигатель в летнюю жару. Он рассказал, что для прогрева будет достаточно всего одной минуты. Кроме того, специалист посоветовал набирать скорость постепенно и не «резвиться» сразу после начала движения.

Колодочкин пояснил, что прогрев в летний период необходим для того, чтобы тепловые зазоры в моторе как можно быстрее приобрели оптимальный размер. В противном случае зеркала цилиндров, поршневые кольца и другие детали будут изнашиваться значительно быстрее. Ведь даже в сильную жару температура двигателя намного меньше рабочей.

Еще одна причина заключается в том, что из-за низкой температуры двигателя масло становится более вязким. Следовательно, оно гораздо дольше поступает ко всем трущимся компонентам, из-за чего риск их быстрого износа существенно повышается.

Эксперт отметил, что человек, который часто меняет автомобили, вполне может обойтись и без прогрева двигателя, так как он просто не успеет столкнуться с проблемами. А вот тем, кто много лет ездит на одной машине долгие годы, специалист посоветовал задуматься.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети

В настоящий момент никто не знает, как будет выглядеть новая Lada Vesta.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Водитель «ГАЗели» столкнулся с трактором и погиб в Тосненском районе

Сотрудники управления ГИБДД по Ленобласти сообщили о том, что в Тосненском районе… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Подмосковье в ДТП погиб полицейский

Представители управления МВД по Подмосковью сообщили о том, что на территории Серпуховского… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | город Мытищи: погода, 14 августа – переменная облачность, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 августа – пасмурно, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 августа – пасмурно, до 16 °C | Королев: погода, 14 августа – ясно, до 23 °C | Подольск: погода, 14 августа – небольшой дождь, до 16 °C | Армавир: погода, 14 августа – небольшая облачность, до 25 °C |