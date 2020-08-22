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Группа исследователей из Австралии установила, что всего две чашки кофе в день является достаточной дозой для профилактики рака печени. Кроме того, бодрящий напиток на 41-76 процентов уменьшает вероятность смерти от этого онкологического заболевания, если оно уже развивается в организме.

Исследование проводилось по медицинским данным за 2016 год. Тогда во всем мире от рака печени скончалось 1 240 тысяч пациентов. Одновременно с этим специалисты анализировали сведения об употреблении этими людьми кофе.

Выяснилось, что если бы пациенты употребляли хотя бы две чашки напитка в день, то количество смертей было бы почти на 453 тысячи меньше. Еще больше снижается риск летального исхода, если человек пьет по 4 чашки кофе в день.

Исследователи уверены, что натуральный кофе должен пропагандироваться руководством каждой страны мира, так как он является мощным профилактическим средством от рака. Разумеется, побочные эффекты от его употребления также необходимо учитывать.

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