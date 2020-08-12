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Сразу после развала СССР в распоряжении Украины осталось 20 бомбардировщиков Ту-160. Однако, из-за отсутствия подготовленных к полетам на этих самолетах пилотов, она не могла их использовать. Именно поэтому было принято решение продать три бомбардировщика американцам. Еще один Ту-160 планировалось передать Китаю.

США считали Ту-160 отличной платформой для запуска спутников на орбиту планеты, а китайцы планировали усилить свой парк авиации. Однако ни та, ни другая сделка не состоялась.

Все дело в том, что в переговорный процесс вмешалась Москва, которая приобрела 8 из 20 машин в счет долгов Украины за газ. Остальные машины подлежали утилизации.

Так сделка по продаже Ту-160 была сорвана Россией. Однако о том, сумели ли американцы узнать какие-либо секреты конструкции бомбардировщика, никто не знает до сих пор.

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