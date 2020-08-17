Пресс-служба автопроизводителя Kia показала, как именно будет выглядеть новая версия автомобиля Rio, разработанная специально для российских автолюбителей. Сразу отметим, что дизайн стал более агрессивным и динамичным.

Производитель установил на авто светодиодную оптику с современной «матричной» графикой, добавил в головные фары контурные «лезвия» ДХО, а также полностью изменил внешний вид бамперов и колесных дисков. Агрессивный облик автомобилю придает антенна в виде плавника, а также «улыбка тигра» на новой радиаторной решетке.

Технические характеристики пока не раскрываются, однако можно предположить, что и в них поклонников Rio ждет несколько приятных сюрпризов. Компания Kia планирует вывести усовершенствованную модель на рынок к концу текущего или к началу следующего года, поэтому в ближайшее время можно ожидать более подробной информации о ней.