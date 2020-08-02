Вооружённые силы Израиля заполучили секретную информацию о российских истребителях МиГ-29.

Сообщается, что сведения Израиль получил от Украины, которая передала эти истребители для совершения модернизации. Как предполагают специалисты, основной целью передачи боевых самолётов является их изучение для того, чтобы выработать план борьбы с ними. В пользу этого указывается то, что у специалистов Израиля нет реального опыта работы с МиГ-29.

МиГ-29 находится на вооружении не только России, но и Сирии и Египта, а также других стран. Особую опасность передача информации об истребителя представляет для Сирии, так как использование МиГ-29 может стань против израильских военных сил малоэффективным. В частности, израильские военные могут задействовать системы радиоэлектронного подавления для того, чтобы заглушить эти истребители.