Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые Массачусетского университета рассказали в журнале Matter о создании компактного устройства, позволяющего эффективно отслеживать как физическое, так и психическое состояние владельца. Прибор представляет собой глазную маску, которая наделена сразу несколькими полезными функциями.

Маска «умеет» фиксировать движения глаз, а также измеряет пульс. Благодаря этому она может быть использована для самых различных исследований. К примеру, устройство подойдет для мониторинга сна, а также для психосоциальных экспериментов. Помимо этого, прибор поможет производителям шлемов виртуальной реальности и игровых гарнитур сделать их более точными и комфортными в эксплуатации.

Ученые уверены, что прибор будет использоваться и в медицине. С его помощью психиатры смогут эффективно определять причины нейродегенеративных нарушений, а также успешно бороться с проявлениями шизофрении.

К преимуществам изобретенной маски специалисты относят ее компактные размеры и универсальность. Чувствительные датчики, которые являются основными элементами прибора, можно размещать на любые лица, не подгоняя их под индивидуальные особенности конкретных пациентов.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Мумии животных из Древнего Египта просветили рентгеновскими лучами

Специалисты из Великобритании провели трёхмерное сканирование мумий животных из Древнего Египта. Среди… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.08.2020
  • читать 1 минуту

Ученые назвали привычки, разрушающие печень

В информагентстве Focus, сославшись на медиков, назвали 3 привычки, которые могут нанести… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Определен защищающий даже от суперинфекций самый мощный витамин

Исследователи выяснили, что с помощью витамина B3 (никотинамид) можно бороться даже с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 августа – небольшой дождь, до 21 °C | город Мытищи: погода, 23 августа – облачно с прояснениями, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 августа – облачно с прояснениями, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 августа – ясно, до 22 °C | Королев: погода, 23 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Подольск: погода, 23 августа – переменная облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 23 августа – переменная облачность, до 26 °C |