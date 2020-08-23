Ученые Массачусетского университета рассказали в журнале Matter о создании компактного устройства, позволяющего эффективно отслеживать как физическое, так и психическое состояние владельца. Прибор представляет собой глазную маску, которая наделена сразу несколькими полезными функциями.

Маска «умеет» фиксировать движения глаз, а также измеряет пульс. Благодаря этому она может быть использована для самых различных исследований. К примеру, устройство подойдет для мониторинга сна, а также для психосоциальных экспериментов. Помимо этого, прибор поможет производителям шлемов виртуальной реальности и игровых гарнитур сделать их более точными и комфортными в эксплуатации.

Ученые уверены, что прибор будет использоваться и в медицине. С его помощью психиатры смогут эффективно определять причины нейродегенеративных нарушений, а также успешно бороться с проявлениями шизофрении.

К преимуществам изобретенной маски специалисты относят ее компактные размеры и универсальность. Чувствительные датчики, которые являются основными элементами прибора, можно размещать на любые лица, не подгоняя их под индивидуальные особенности конкретных пациентов.