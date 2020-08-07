Исследователи из Италии восстановили лицо известного художника Рафаэля Санти после того, как разгадали секрет его гробницы.

Художник умер в шестнадцатом веке, когда ему было 37 лет. Считалось, что он скончался от сифилиса. Его тело эксгумировали в девятнадцатом веке и подготовили гипсовый слепок черепа. Однако до нынешнего момента специалисты не были уверены, что останки принадлежат именно Санти, так как в гробнице находились скелеты его многочисленных учеников. В ходе недавнего исследования ученые выяснили, что Рафаэль умер от пневмонии, а его слепок совпадает с лицом, нарисованным на автопортрете.

После этого исследователи воссоздали трехмерную реконструкцию головы Санти, которая охватила только 80 процентов его лица, так как они не смогли воспроизвести уши художника. Однако тот имел длинную прическу, поэтому эксперты смогут спрятать данный недостаток. В будущем специалисты надеются раскрыть цвет глаз и волос художника.