Кэти Мак, американская исследовательница космоса, рассказала о трех возможных сценариях гибели Вселенной. По ее словам, это может случиться через десятки миллиардов лет.

Согласно первому сценарию, произойдет тепловая смерть, то есть космическое пространство расширится настолько сильно, что галактики и звезды начнут распадаться на атомы, а затем разделятся и наступит максимальная энтропия. Время, как и границы, перестанут существовать.

Второй вариант предполагает разрыв пространственно-временного континуума, при котором исчезнет гравитация, из-за чего все космические объекты начнут разваливаться на атомы. Небо над Землей полностью потемнеет, так как звезды погаснут. Последний сценарий связан с распадом вакуума, который обернется возникновением квантового пузыря, способного уничтожить все вокруг.