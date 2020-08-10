читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кэти Мак, американская исследовательница космоса, рассказала о трех возможных сценариях гибели Вселенной. По ее словам, это может случиться через десятки миллиардов лет.

Согласно первому сценарию, произойдет тепловая смерть, то есть космическое пространство расширится настолько сильно, что галактики и звезды начнут распадаться на атомы, а затем разделятся и наступит максимальная энтропия. Время, как и границы, перестанут существовать.

Второй вариант предполагает разрыв пространственно-временного континуума, при котором исчезнет гравитация, из-за чего все космические объекты начнут разваливаться на атомы. Небо над Землей полностью потемнеет, так как звезды погаснут. Последний сценарий связан с распадом вакуума, который обернется возникновением квантового пузыря, способного уничтожить все вокруг.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Итальянским ученым удалось восстановить лицо художника Рафаэля Санти

Исследователи из Италии восстановили лицо известного художника Рафаэля Санти после того, как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Физики выяснили причину недолговечности одноразовых бритв

Чтобы продлить срок использования одноразовой бритвы, необходимо сбривать щетину строго под прямым… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Головокружение при резком вставании говорит о риске развития деменции

Исследователи из Соединенных Штатов выяснили, что у людей, которые испытывают головокружение при… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 августа – небольшая облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 10 августа – переменная облачность, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 августа – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 августа – дождь, до 17 °C | Королев: погода, 10 августа – ясно, до 27 °C | Подольск: погода, 10 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 10 августа – ясно, до 30 °C |