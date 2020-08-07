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Макет американского авианосца, который изготовили специально для иранских учений, был затоплен в процессе транспортировки к месту дислокации. Издание Forbes сообщает, что это произошло совершенно случайно.

Ранее копия американского судна «Нимиц» использовалась для съемок пропагандистского видеоролика. Корпус стражей исламской революции, являющийся элитным воинским подразделением страны, нанес по макету несколько мощный ракетных ударов. Американская сторона осудила подобную пропаганду, назвав иранские учения «безответственными».

В настоящий момент «авианосец» лежит на боку рядом с портом Бендер-Аббас. Эксперты уже сейчас заявляют о том, что подъем макета может обойтись довольно дорого для Ирана. В то же время судно необходимо как можно быстрее поднимать, так как оно является серьезной угрозой для кораблей, проходящих Ормузский залив.

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