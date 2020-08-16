Компания Mercedes выпустила сразу несколько тизерных изображений, которые позволяют получить представление об интерьере нового автомобиля Mercedes S-Class. Сама машина будет представлена широкой публике только в первые дни осени.

Производитель заявил, что дизайнерские решения, применяемые в новой модели, будут иметь целый ряд революционных отличий от того, что он делал ранее. Тизеры подтверждают, что компания использует новые технологические решения, радикально отличающие Mercedes S-Class от предшественника.

По словам представителей компании, новый дизайн сочетает в себе решения, применяемые для оформления интерьеров яхт. Внутренняя архитектура создана таким образом, чтобы создать внутри авто максимально приятную и комфортную атмосферу. Так, можно выделить элементы облицовки, для изготовления которых использован натуральный шпон со вставками из легкого алюминия.

Помимо тизерных изображений, производитель также раскрыл некоторые сведения о функциональности авто. Например, система Energizing Comfort будет оснащена улучшенным фильтрами для очистки воздуха, появится новое программное обеспечение, позволяющее синхронизироваться с фитнес-трекерами и обрабатывать данные об активности владельца машины, уровне стресса и качестве сна.

Многочисленные датчики будут угадывать буквально каждое желание водителя. Они откроют заднюю шторку, как только он посмотрит через плечо, подадут сигнал о неправильном креплении детского автокресла, помогут управлять люком с помощью жестов.

Дополнительно отметим, что производитель усовершенствовал систему голосового управления автомобилем и внес ряд изменений для повышения уровня безопасности информационно-развлекательной системы. Теперь для ее настройки или совершения платежей через интернет потребуется не только пароль либо пин-код, но еще и отпечаток пальца.