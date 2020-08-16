читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Компания Mercedes выпустила сразу несколько тизерных изображений, которые позволяют получить представление об интерьере нового автомобиля Mercedes S-Class. Сама машина будет представлена широкой публике только в первые дни осени.

Производитель заявил, что дизайнерские решения, применяемые в новой модели, будут иметь целый ряд революционных отличий от того, что он делал ранее. Тизеры подтверждают, что компания использует новые технологические решения, радикально отличающие Mercedes S-Class от предшественника.

По словам представителей компании, новый дизайн сочетает в себе решения, применяемые для оформления интерьеров яхт. Внутренняя архитектура создана таким образом, чтобы создать внутри авто максимально приятную и комфортную атмосферу. Так, можно выделить элементы облицовки, для изготовления которых использован натуральный шпон со вставками из легкого алюминия.

Помимо тизерных изображений, производитель также раскрыл некоторые сведения о функциональности авто. Например, система Energizing Comfort будет оснащена улучшенным фильтрами для очистки воздуха, появится новое программное обеспечение, позволяющее синхронизироваться с фитнес-трекерами и обрабатывать данные об активности владельца машины, уровне стресса и качестве сна.

Многочисленные датчики будут угадывать буквально каждое желание водителя. Они откроют заднюю шторку, как только он посмотрит через плечо, подадут сигнал о неправильном креплении детского автокресла, помогут управлять люком с помощью жестов.

Дополнительно отметим, что производитель усовершенствовал систему голосового управления автомобилем и внес ряд изменений для повышения уровня безопасности информационно-развлекательной системы. Теперь для ее настройки или совершения платежей через интернет потребуется не только пароль либо пин-код, но еще и отпечаток пальца.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Колодочкин перечислил правила прогрева двигателя автомобиля летом

Эксперт издания «За рулем» дал ответ на волнующих автомобилистов вопрос о необходимости… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Кроссовер Hyundai Kona Electric одолел без подзарядки 1026 км

Три электромобиля Kona Electric от бренда Hyundai установили целый ряд мировых рекордов.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

МВД напомнило об уголовной ответственности за нелегальный техосмотр

Представители МВД решили напомнить автомобилистам, что сознательное обращение к компаниям, которые проводят… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 августа – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 16 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 августа – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 16 августа – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 16 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 16 августа – ясно, до 24 °C |