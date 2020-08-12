Известный инсайдер Ч. Мерфи утверждает, что третий фильм о Человеке-пауке будет называться Spider-Man: Homesick, что в переводе на русский звучит как «Человек-Паук: Тоска по дому». Он ссылается на официальные сайты изданий Maxim и Esquire, где картина упоминается именно под таким названием.

Кроме того, название Homesick Мерфи удалось несколько раз услышать от рабочих, которые занимаются возведением декораций для съемок фильма. Напомним, что проходить они будут в городе Атланта, что в штате Джорджия.

Аргументы инсайдера весьма убедительны, однако Sony и Marvel пока не дают никаких официальных данных о названии будущей ленты. Поэтому поклонникам остается лишь ждать информации из первоисточника. И считать, что «Тоска по дому» – это рабочее название, позволяющее не перепутать фильм с вышедшей на экраны в 2007 году картиной «Человек-Паук 3».